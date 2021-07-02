ВИДЕО. Владимир Зеленский записал обращение перед матчем с Англией

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к болельщикам сборной Украины перед матчем 1/4 финала Евро-2020 с Англией.



«Завтра снова в бой. Завтра снова за нашу сборную будет болеть вся Украина. Я понимаю, что игроки несколько недель не были дома. Но я уверен, что каждый украинец, с каждого уголка страны скажет вам: «Ребята, еще рано домой».



Завтра будет играть вся Украина. Завтра будет болеть вся Украина. Завтра, дай бог, будет побеждать вся Украина. Вся Украина будет болеть за Ярмолу из Чернигова, Зинченко, Малиновского из Житомира, за Зубкова из Донбасса, за Матвиенко из Крыма, за Яремчука из Львова, за Бущана из Одессы. За всех вас. Завтра на поле будет вся страна. Давайте устроим перекличку самого большого, более 40-миллионного фан-сектора в Европе.



Начну с себя. Я – Владимир Зеленский, город – Кривой Рог. Город стального характера. Я болею за свою сборную. Завтра на поле вся Украина. Завтра побеждает вся Украина», – сказал Зеленский.

Матч Украина – Англия состоится третьего июля. Начало в 22:00 по Киеву.