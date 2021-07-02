ВИДЕО. Барелла и Инсинье забили за Италию, Лукаку отыграл один с пенальти

2 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 играют сборные Бельгии и Италии.
После первого тайма матча Италия впереди (2:1). Барелла и Инсинье забили за Италию, Лукаку отыграл один мяч с пенальти.
ГОЛ! 0:1. Барелла, 31 мин.
ГОЛ! 0:2. Инсинье, 44 мин.
ГОЛ! 1:2. Лукаку, 45+2 мин (пен).
Видеообзор первого тайма.
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Источник — Sport.ua
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