ВИДЕО. Барелла и Инсинье забили за Италию, Лукаку отыграл один с пенальти

После первого тайма матча 1/4 финала Евро-2020 Италия побеждает Бельгию 2:1

  • 02.07.2021 22:51
  • 1119 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Барелла и Инсинье забили за Италию, Лукаку отыграл один с пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лукаку и Инсинье

2 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 играют сборные Бельгии и Италии.

После первого тайма матча Италия впереди (2:1). Барелла и Инсинье забили за Италию, Лукаку отыграл один мяч с пенальти.

ГОЛ! 0:1. Барелла, 31 мин.

ГОЛ! 0:2. Инсинье, 44 мин.

ГОЛ! 1:2. Лукаку, 45+2 мин (пен).

Видеообзор первого тайма.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 02.07.2021 23:04
    0
    Левый пеналь дал словенец арбитр бельгийцам...
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 02.07.2021 23:04
    0
    Левый пеналь дал словенец арбитр бельгийцам...
    Ссылка
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