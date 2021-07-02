ВИДЕО. Швейцария не забила три. Испания вышла в полуфинал в серии пенальти

2 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 играли сборные Швейцарии и Испании.
Испанцы прошли в полуфинал, выиграв серию пенальти.
Евро-2020. 1/4 финала
Швейцария – Испания – 1:1 (пен. 1:3)
Голы: Шакири, 68 – Закария, 8 (автогол).
Серия пенальти: 0:0 – Бускетс (штанга), 1:0 – Гавранович, 1:1 – Ольмо, 1:1 – Шер (вратарь), 1:1 – Родри (вратарь), 1:1 – Аканджи (вратарь), 1:2 – Морено, 1:2 – Варгас (выше ворот), 1:3 – Оярсабаль.
ВИДЕО. Серия пенальти.
Швейцария – Испания. Видео голов и обзор матча.
Источник — Sport.ua
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