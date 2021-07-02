ВИДЕО. Швейцария не забила три. Испания вышла в полуфинал в серии пенальти

2 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 играли сборные Швейцарии и Испании

  • 02.07.2021 22:35
  • 1626 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Швейцария не забила три. Испания вышла в полуфинал в серии пенальти
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 играли сборные Швейцарии и Испании.

Испанцы прошли в полуфинал, выиграв серию пенальти.

Евро-2020. 1/4 финала

Швейцария – Испания – 1:1 (пен. 1:3)

Голы: Шакири, 68 – Закария, 8 (автогол).

Серия пенальти: 0:0 – Бускетс (штанга), 1:0 – Гавранович, 1:1 – Ольмо, 1:1 – Шер (вратарь), 1:1 – Родри (вратарь), 1:1 – Аканджи (вратарь), 1:2 – Морено, 1:2 – Варгас (выше ворот), 1:3 – Оярсабаль.

ВИДЕО. Серия пенальти.

Швейцария – Испания. Видео голов и обзор матча.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 02.07.2021 23:03
    0
    "Не люблю когда судьба ю матча решается по пенальти. Это как то не по спортивному."
    Врач кантона Люцерн.
    Ссылка
    pavel8873
    online
      pavel8873, 02.07.2021 22:52
    0
    Швейцарці так і не навчились бити пенальті ...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 02.07.2021 23:03
    0
    "Не люблю когда судьба ю матча решается по пенальти. Это как то не по спортивному."
    Врач кантона Люцерн.
    Ссылка
    pavel8873
    online
      pavel8873, 02.07.2021 22:52
    0
    Швейцарці так і не навчились бити пенальті ...
    Ссылка
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