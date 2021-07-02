Цыганык сделал неожиданный прогноз на матч Украина – Англия

Известный журналист ставит на ничью в основное время

  • 02.07.2021 21:54
  • 1465 просмотров
  • 1 комментарий
Цыганык сделал неожиданный прогноз на матч Украина – Англия
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро 2021 (2020) Украина - Англия.
 
«После матча 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции я уже ничего не понимаю. Украина выдала очень хороший результат. Самое главное, что была самоотдача невероятная.
 
Считаю, что команда Андрея Шевченко хорошо отдохнула после группового этапа, ведь было восемь дней на восстановление. На шведов украинцы потратили много сил. Почти все футболисты уже почувствовали вкус Евро-2020.
 
Англию никто не поймет, если сборная не выйдет в полуфинал турнира. Однако предстоящий поединок будет очень напряженным и сложным для обеих команд.
 
Не хочу прогнозировать, кто пройдет дальше, сделаю ставку, в основное время соперники не выявят сильнейшего», - сказал Цыганик.
 
Матч состоится 3 июля в Риме. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — Рейтинг букмекеров

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.07.2021 22:00
    0
    Ни наши ни англичане не любят жары, а в Риме будет +32. Результат может быть любой.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 02.07.2021 22:00
    0
    Ни наши ни англичане не любят жары, а в Риме будет +32. Результат может быть любой.
    Ссылка
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