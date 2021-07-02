ВИДЕО. Шакири сравнял счет. Ошибка защиты Испании привела к голу

Швейцарцы сумели уравнять ситуацию на 68-й минуте

  • 02.07.2021 20:40
  • 5339 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Шакири сравнял счет. Ошибка защиты Испании привела к голу
© Getty Images/Global Images Ukraine

2 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 играют сборные Швейцарии и Испании.

Швейцарцы сумели уравнять ситуацию на 68-й минуте. Ошибка защиты Испании привела к голу. Шакири сравнял счет.

Спустя 10 минут швейцарцы остались в меньшинстве.

ГОЛ! 1:1. Шакири, 68 мин.

Удаление, Фройлер, 77 мин.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    samird
    online
      samird, 02.07.2021 21:57
    0
    Ещё один дровосек. Давайте им длительную дисквалификацию за такую игру.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 02.07.2021 21:57
    0
    Ещё один дровосек. Давайте им длительную дисквалификацию за такую игру.
    Ссылка
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