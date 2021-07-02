ВИДЕО. Шакири сравнял счет. Ошибка защиты Испании привела к голу

2 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 играют сборные Швейцарии и Испании.
Швейцарцы сумели уравнять ситуацию на 68-й минуте. Ошибка защиты Испании привела к голу. Шакири сравнял счет.
Спустя 10 минут швейцарцы остались в меньшинстве.
ГОЛ! 1:1. Шакири, 68 мин.
Удаление, Фройлер, 77 мин.
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Источник — Sport.ua
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