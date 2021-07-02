Огнен ВУКОЕВИЧ: «У Шевченко потенциал, достойный лучших клубов мира»

Ассистент главного тренера «Динамо» Огнен Вукоевич поделился своим мнением по поводу выступлений сборной Украины на Евро-2020:

«Я очень рад тому, что сборная Украины вышла в четвертьфинал. Это показатель не только характера футболистов, но и качества их командой игры.

Андрей Шевченко был моим одноклубником в «Динамо». Наверное, мне не стоит напоминать, каким он был футболистом, но как тренер Андрей демонстрирует потенциал, достойный лучших клубов мира.

Игра сборной Украины представляет из себя сочетание быстрого вертикального футбола, практикуемого Лобановским, и строгого соблюдения тактических задач на поле, прививаемых итальянцами Мальдерой и Тассотти в штабе Шевченко».

Завтра, 3 июня Украина в четвертьфинале сыграет с Англией.