Огнен ВУКОЕВИЧ: «У Шевченко потенциал, достойный лучших клубов мира»

Тренер «Динамо» - о наставнике сборной Украины

  • 02.07.2021 19:52
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Огнен ВУКОЕВИЧ: «У Шевченко потенциал, достойный лучших клубов мира»
© ФК Динамо Киев. Огнен Вукоевич

Ассистент главного тренера «Динамо» Огнен Вукоевич поделился своим мнением по поводу выступлений сборной Украины на Евро-2020:

«Я очень рад тому, что сборная Украины вышла в четвертьфинал. Это показатель не только характера футболистов, но и качества их командой игры.

Андрей Шевченко был моим одноклубником в «Динамо». Наверное, мне не стоит напоминать, каким он был футболистом, но как тренер Андрей демонстрирует потенциал, достойный лучших клубов мира.

Игра сборной Украины представляет из себя сочетание быстрого вертикального футбола, практикуемого Лобановским, и строгого соблюдения тактических задач на поле, прививаемых итальянцами Мальдерой и Тассотти в штабе Шевченко».

Завтра, 3 июня Украина в четвертьфинале сыграет с Англией.

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Источник — Vecernji List

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