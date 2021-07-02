Тренер сборной Чехии: «Одна ошибка может решить судьбу матча с Данией»

Ярослав Шилгавы – о предстоящем четвертьфинальном противостоянии

  • 02.07.2021 18:36
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Тренер сборной Чехии: «Одна ошибка может решить судьбу матча с Данией»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Шилгавы

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Дании.

«Надо не проиграть Дании в самоотдаче и настрое на игру. Уверен, нам это по силам. В этом случае на повестку выйдет уже качество игры. Одна ошибка может решить судьбу матча, сделать положение одной из команд более благоприятным.

У Дании много очень сильных исполнителей, но я все равно считаю, что мы можем забить быстрый гол в результате ошибки соперника или после стандартного положения. Ожидаю равной игры с обилием индивидуальных противоборств, где все решат мелочи», - сказал Шилгавы.

Матч Чехия – Дания состоится в субботу, 3 июля. Начало в 19:00.

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Источник — УЕФА

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