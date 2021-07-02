Швейцария – Испания. Известны стартовые составы

Сегодня, 2 июля в Санкт-Петербурге состоится матч 1/4 финала Евро-2020 Швейцария – Испания. Начало – в 19:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
Швейцария: Зоммер – Эльведи, Аканджи, Родригес – Цубер, Закария, Фройлер, Видмер – Шакири, Эмболо, Сеферович
Испания: Симон – Аспиликуэта, Пау Торрес, Лапорт, Альба – Бускетс, Коке, Педри – Ферран Торрес, Сарабия, Мората
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Источник — УЕФА
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