Джердан ШАКИРИ: «Нам предстоит вновь совершить невозможное»

29-летний вингер сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Испании.

«Несколько последних дней выдались очень эмоциональными. В матче с Францией мы добились исторического успеха. Мы невероятно счастливы, но сейчас нас ждет очередной тяжелый матч. Нам предстоит вновь совершить невозможное.

Я просто стараюсь быть самим собой и хочу помочь команде, показав хороший футбол. Мы сосредоточены и знаем, что нужно делать. Все с нетерпением ждем матча», - сказал Шакири.

Матч Швейцария – Испания состоится в пятницу, 2 июля. Начало в 19:00 по Киеву.