Люк ШОУ: «Много смотрели игру Украины»

Защитник сборной Англии Люка Шоу поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Украины:

«Всегда была вера, что мы можем пройти весь путь Евро. Не понимаю, почему мы не должны иметь ту веру в команду, которая есть, опыт, который имеем. Особенно учитывая результат матча против Германии. Это дает нам дополнительную уверенность двигаться дальше. Думаю, нам нужно это показать.

У нас была теория, много смотрели игру Украины. Они поменяли расстановку в последнем матче. Нужно быть готовым к этому – будь они в привычной формации или снова что-то поменяют.

Самое главное – это мы сами. Нужно правильно подойти к матчу и так же войти в игру. Это будет испытание, к которому должны быть готовы. Если не добьемся результата – матч против Германии не будет иметь значения.

Все внимание сейчас на встрече с Украиной. Хотим показать людям, насколько большое у нас желание».