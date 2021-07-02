Люк ШОУ: «Много смотрели игру Украины»

Защитник сборной Англии – о матче против Украины

  • 02.07.2021 17:08
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Люк ШОУ: «Много смотрели игру Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Люк Шоу

Защитник сборной Англии Люка Шоу поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Украины:

«Всегда была вера, что мы можем пройти весь путь Евро. Не понимаю, почему мы не должны иметь ту веру в команду, которая есть, опыт, который имеем. Особенно учитывая результат матча против Германии. Это дает нам дополнительную уверенность двигаться дальше. Думаю, нам нужно это показать.

У нас была теория, много смотрели игру Украины. Они поменяли расстановку в последнем матче. Нужно быть готовым к этому – будь они в привычной формации или снова что-то поменяют.

Самое главное – это мы сами. Нужно правильно подойти к матчу и так же войти в игру. Это будет испытание, к которому должны быть готовы. Если не добьемся результата – матч против Германии не будет иметь значения.

Все внимание сейчас на встрече с Украиной. Хотим показать людям, насколько большое у нас желание».

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Источник — BBC

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