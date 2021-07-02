БЕСЕДИН: «Первая мысль после падения – нога вывернута в другую сторону»

Нападающий сборной Украины Артем Беседин вспомнил роковой момент с травмой, которую получил в матче 1/8 финала Евро со Швецией (2:1).

«Какая была первая мысль? Понял, что сначала не хочу смотреть на ногу, думал, она в другую сторону вывернута. Потом была адская боль. Понял, что все не очень хорошо. Боль была еще сильнее. Пришлось уходить с поля, хотя, конечно, хотелось играть. Хорошо, что выиграли, продлили свое участие на Евро и вышли в четвертьфинал», — сказал Беседин.

Напомним, что матч 1/4 финала чемпионата Европы-2020 Украина – Англия состоится на стадионе «Олимпико» в Риме и начнется в 22:00.