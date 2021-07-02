БЕСЕДИН: «Первая мысль после падения – нога вывернута в другую сторону»

Форвард сборной Украины – о своей травме

  • 02.07.2021 16:39
  • 2779 просмотров
  • 5 комментариев
БЕСЕДИН: «Первая мысль после падения – нога вывернута в другую сторону»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Украины Артем Беседин вспомнил роковой момент с травмой, которую получил в матче 1/8 финала Евро со Швецией (2:1).

«Какая была первая мысль? Понял, что сначала не хочу смотреть на ногу, думал, она в другую сторону вывернута. Потом была адская боль. Понял, что все не очень хорошо. Боль была еще сильнее. Пришлось уходить с поля, хотя, конечно, хотелось играть. Хорошо, что выиграли, продлили свое участие на Евро и вышли в четвертьфинал», — сказал Беседин.

Напомним, что матч 1/4 финала чемпионата Европы-2020 Украина – Англия состоится на стадионе «Олимпико» в Риме и начнется в 22:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    rasta13
    online
      rasta13, 02.07.2021 17:38
    0
    Удачи ему и скорейшего выхода не поле, как бы он не играл, но на поле он всегда выкладывается на все 100%.
    Ссылка
    Павел Недвед
      Павел Недвед, 02.07.2021 17:36
    0
    Держись,вся футбольная Украина с тобой!Скорейшего возвращения на поле!не понимаю тех футбольных экспертов,которые говорят,что в эпизоде с Бесединым не было фола даже на жёлтую реально очень страшно в повторе смотреть
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 02.07.2021 17:34
    0
    Артем...Здоровья...держись мужик,все будет хорошо!!!
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 02.07.2021 17:11
    +3
    Скорейшего выздоровления! Смотреть в повторе этот эпизод - не для слабонервных.
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 02.07.2021 16:56
    +7
    Здоров'я, козаче!
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 02.07.2021 16:56
    +7
    Здоров'я, козаче!
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 02.07.2021 17:11
    +3
    Скорейшего выздоровления! Смотреть в повторе этот эпизод - не для слабонервных.
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 02.07.2021 17:38
    0
    Удачи ему и скорейшего выхода не поле, как бы он не играл, но на поле он всегда выкладывается на все 100%.
    Ссылка
    Павел Недвед
      Павел Недвед, 02.07.2021 17:36
    0
    Держись,вся футбольная Украина с тобой!Скорейшего возвращения на поле!не понимаю тех футбольных экспертов,которые говорят,что в эпизоде с Бесединым не было фола даже на жёлтую реально очень страшно в повторе смотреть
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 02.07.2021 17:34
    0
    Артем...Здоровья...держись мужик,все будет хорошо!!!
    Ссылка
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