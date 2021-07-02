Артем БЕСЕДИН: «От паха до пятки боль ногу пронизывает»

Нападающий сборной Украины Артем Беседин получил тяжелую травму в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 с национальной командой Швеции. Футболист рассказал о том, сколько ему надо будет времени провести в гипсе.

«Лежу дома, валяюсь в кровати. Нога в гипсе будет шесть ближайших недель. Потом МРТ и дальнейшие новости ожидания по срокам восстановления. Дальше потом будет ясно, какое лечение, нужна ли будет операция.

Стихла ли боль? Как сказать. От паха до пятки боль ногу пронизывает. Трудно, больно, но что поделаешь», - сказал Беседин.

Напомним, что украинский форвард будет восстанавливаться около шести месяцев.