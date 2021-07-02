Артем БЕСЕДИН: «От паха до пятки боль ногу пронизывает»

Форвард сборной Украины поведал, как восстанавливается после травмы

  • 02.07.2021 15:59
  • 5203 просмотра
  • 11 комментариев
Артем БЕСЕДИН: «От паха до пятки боль ногу пронизывает»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Нападающий сборной Украины Артем Беседин получил тяжелую травму в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 с национальной командой Швеции. Футболист рассказал о том, сколько ему надо будет времени провести в гипсе.

«Лежу дома, валяюсь в кровати. Нога в гипсе будет шесть ближайших недель. Потом МРТ и дальнейшие новости ожидания по срокам восстановления. Дальше потом будет ясно, какое лечение, нужна ли будет операция.

Стихла ли боль? Как сказать. От паха до пятки боль ногу пронизывает. Трудно, больно, но что поделаешь», - сказал Беседин.

Напомним, что украинский форвард будет восстанавливаться около шести месяцев.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 02.07.2021 17:38
    0
    Артемка терпи...главное что б без операции...через недельку полегшает...А там пойдет на выздоровление...ты молодой -быстро заживет..
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    vitaly78
    online
      vitaly78, 02.07.2021 17:29
    +3
    Andrey Ilyashenko, 02.07.2021 17:02
    - Не ной дерево, УЕФА "мусорам" платит больше чем ты стоишь за твою травму.
    Только животное может такое написать та и то наверняка не будет таким жестокосердным!!!
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    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 02.07.2021 17:12
    +3
    Andrey Ilyashenko, 02.07.2021 17:02
    - Не ной дерево, УЕФА "мусорам" платит больше чем ты стоишь за твою травму.
    Ти себе нормальним вважаєш?
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 02.07.2021 17:11
    +5
    Andrey Ilyashenko, 02.07.2021 17:02
    - Не ной дерево, УЕФА "мусорам" платит больше чем ты стоишь за твою травму.
    И как таких уродов, как ты, земля терпит?
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 02.07.2021 17:10
    +5
    Andrey Ilyashenko, 02.07.2021 17:02
    - Не ной дерево, УЕФА "мусорам" платит больше чем ты стоишь за твою травму.
    Бажано щоб тобі придуркові так було на обидві ноги!
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko
    online
      Andrey Ilyashenko, 02.07.2021 17:02
    -10
    - Не ной дерево, УЕФА "мусорам" платит больше чем ты стоишь за твою травму.
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    umnuy2
    online
      umnuy2, 02.07.2021 16:45
    0
    pl2012ua, 02.07.2021 16:13
    після травми не можна було йти, кожен крок погіршував травму.
    Ну так у нас же спецы врачи.
    Его ещё какие-то идиоты с ПФЛ хотели в гипсе в Рим на завтра вести
    Это же не датчане что ериксена откачали.
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 02.07.2021 16:21
    +9
    Здоров`я!
    Ссылка
    Gostb
    online
      Gostb, 02.07.2021 16:21
    +10
    Может жёстко звучит,но если б не удаление на Беседине,мы вряд ли бы прошли. Травма ужасная,но,возможно, этот случай дал нам путевку в 1/4. Артем выздоравливай.
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 02.07.2021 16:13
    +6
    після травми не можна було йти, кожен крок погіршував травму.
    Ссылка
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 02.07.2021 16:12
    +17
    Артем, держись! Ты уже показал, что умеешь бороться с жизненными неприятностями. Верим, что справишься и сейчас! Выздоравливай! Надеемся на лучшее и ждем в ДК и СбУ!
    Ссылка
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 02.07.2021 16:12
    +17
    Артем, держись! Ты уже показал, что умеешь бороться с жизненными неприятностями. Верим, что справишься и сейчас! Выздоравливай! Надеемся на лучшее и ждем в ДК и СбУ!
    Ссылка
    Gostb
    online
      Gostb, 02.07.2021 16:21
    +10
    Может жёстко звучит,но если б не удаление на Беседине,мы вряд ли бы прошли. Травма ужасная,но,возможно, этот случай дал нам путевку в 1/4. Артем выздоравливай.
    Ссылка
    ZaE
    online
      ZaE, 02.07.2021 16:21
    +9
    Здоров`я!
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 02.07.2021 16:13
    +6
    після травми не можна було йти, кожен крок погіршував травму.
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 02.07.2021 17:11
    +5
    Andrey Ilyashenko, 02.07.2021 17:02
    - Не ной дерево, УЕФА "мусорам" платит больше чем ты стоишь за твою травму.
    И как таких уродов, как ты, земля терпит?
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 02.07.2021 17:10
    +5
    Andrey Ilyashenko, 02.07.2021 17:02
    - Не ной дерево, УЕФА "мусорам" платит больше чем ты стоишь за твою травму.
    Бажано щоб тобі придуркові так було на обидві ноги!
    Ссылка
    vitaly78
    online
      vitaly78, 02.07.2021 17:29
    +3
    Andrey Ilyashenko, 02.07.2021 17:02
    - Не ной дерево, УЕФА "мусорам" платит больше чем ты стоишь за твою травму.
    Только животное может такое написать та и то наверняка не будет таким жестокосердным!!!
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 02.07.2021 17:12
    +3
    Andrey Ilyashenko, 02.07.2021 17:02
    - Не ной дерево, УЕФА "мусорам" платит больше чем ты стоишь за твою травму.
    Ти себе нормальним вважаєш?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 02.07.2021 17:38
    0
    Артемка терпи...главное что б без операции...через недельку полегшает...А там пойдет на выздоровление...ты молодой -быстро заживет..
    Ссылка
    umnuy2
      umnuy2, 02.07.2021 16:45
    0
    pl2012ua, 02.07.2021 16:13
    після травми не можна було йти, кожен крок погіршував травму.
    Ну так у нас же спецы врачи.
    Его ещё какие-то идиоты с ПФЛ хотели в гипсе в Рим на завтра вести
    Это же не датчане что ериксена откачали.
    Ссылка
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