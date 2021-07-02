Аксель ВИТСЕЛЬ: «Нельзя играть так, как последние 20 минут с Португалией»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Италии.

«На мой взгляд, у нас больше игроков, которые могут сделать результат индивидуально, а Италия сильна именно как команда. Будет битва, в которой мы должны проявить смелость. Нельзя играть так, как последние 20 минут с Португалией, когда мы бросили играть в футбол и только оборонялись. С Италией это не пройдет», - сказал Витсель.

Матч Бельгия – Италия состоится в пятницу, 2 июля. Начало в 22:00.

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