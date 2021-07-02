Кулач просил у Ворсклы подписной бонус и повышение зарплаты

Форвард «Ворсклы» Владислав Кулач не договорился с «Ворсклой» о новом контракте из-за запросов по зарплате. По информации источника, Кулач хотел остаться в Полтаве, но просил поднять зарплату до 20 тысяч долларов в месяц и подписной бонус в размере 150 тысяч.

В минувшем сезоне Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 15 голов.

Сейчас Владислав Кулач находится на просмотре в «Динамо».

Ранее Кулач говорил, что его цель - подписать контракт с «Динамо».