Кулач просил у Ворсклы подписной бонус и повышение зарплаты

Форвард «Ворсклы» Владислав Кулач не договорился с «Ворсклой» о новом контракте из-за запросов по зарплате. По информации источника, Кулач хотел остаться в Полтаве, но просил поднять зарплату до 20 тысяч долларов в месяц и подписной бонус в размере 150 тысяч.
В минувшем сезоне Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 15 голов.
Сейчас Владислав Кулач находится на просмотре в «Динамо».
Ранее Кулач говорил, что его цель - подписать контракт с «Динамо».
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Источник — Динамомания
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