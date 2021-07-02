Кулач просил у Ворсклы подписной бонус и повышение зарплаты

Игрок и клуб не договорились об условиях сотрудничества

  • 02.07.2021 14:06
  • 2761 просмотр
  • 1 комментарий
Кулач просил у Ворсклы подписной бонус и повышение зарплаты
© ФК Динамо. Владислав Кулач

Форвард «Ворсклы» Владислав Кулач не договорился с «Ворсклой» о новом контракте из-за запросов по зарплате. По информации источника, Кулач хотел остаться в Полтаве, но просил поднять зарплату до 20 тысяч долларов в месяц и подписной бонус в размере 150 тысяч.

В минувшем сезоне Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 15 голов.

Сейчас Владислав Кулач находится на просмотре в «Динамо».

Ранее Кулач говорил, что его цель - подписать контракт с «Динамо».

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Источник — Динамомания

(8 голосов)

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Комментарии
    BekXanov
      BekXanov, 02.07.2021 15:54
    0
    20 тыс вполне реально а вот 150 тыс бонус сразу врятли.Учитывая что 20 тыс бакинских это только зарплата а там ещё и бонусы и плюшки разные помимо зарплаты.Он подписали Есеолу на халяву и зарплата там наверно тыс 10 не больше.По возрасту почти одинаково.В Ворскле он играл и полюбому получил бы ещё бонусы от еврокубков.А уже возраст.Удачи ему.
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    BekXanov
      BekXanov, 02.07.2021 15:54
    0
    20 тыс вполне реально а вот 150 тыс бонус сразу врятли.Учитывая что 20 тыс бакинских это только зарплата а там ещё и бонусы и плюшки разные помимо зарплаты.Он подписали Есеолу на халяву и зарплата там наверно тыс 10 не больше.По возрасту почти одинаково.В Ворскле он играл и полюбому получил бы ещё бонусы от еврокубков.А уже возраст.Удачи ему.
    Ссылка
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