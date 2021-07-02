Денис АНТЮХ: «Позвонили и сказали, что Луческу хочет на меня посмотреть»

В первой контрольной встрече на межсезонном сборе киевское «Динамо» сыграло в результативную ничью с швейцарским «Базелем» - 4:4. Открыл счет в матче Денис Антюх, проходящий просмотр в киевском клубе.

После игры Денис поделился своими впечатлениями от спарринга, а также рассказал об адаптации в «Динамо».

- Какие эмоции после первого забитого гола за «Динамо» на сборах?

- Эмоции позитивные, очень рад, что получилось забить. Шла контратака, и я видел, что была свободная зона, которую нужно было заполнять. Вышло так, как говорил тренер.

- Контратакам уделяется особое внимание на тренировочных занятиях?

- Мистер просит заполнять свободное пространство при контратаках, и мы на тренировках много отрабатывали подачи и удары.

- У тебя был еще один супермомент, когда мяч разминулся со стойкой. Чего не хватило в этом эпизоде?

- Возможно, мастерства или везения. Пробивал по воротам, но не получилось попасть.

- «Динамо» доказало, что стандарты являются сильной стороной команды – Сирота отметился дебютным голом.

- Была хорошая подача, и Сирота отлично вбежал в зону и сыграл на опережение, забив гол.

- У тренерского штаба было много вопросов к обороне, ведь вы вели со счетом 2:0, но до конца первого тайма пропустили два мяча. С чем это связано?

- Это была первая контрольная игра, и мы впервые играли в таком составе, поэтому, можно сказать, что несыграны. Будем стараться улучшать игру в обороне.

- Можно сказать, что вы упустили победу или добыли ничью?

- Думаю, что мы потеряли победу. Ведь вели в счете и допустили ошибки, в которых виноваты сами.

- Возможно, при стандарте, после которого «Динамо» пропустило четвертый мяч, нужно было положить игрока в стенку, чтобы перекрыть удар низом?

- Возможно. В тот момент я уже не был на поле, ребята договаривались между собой. Но, раз мы пропустили со штрафного, то, наверное, нужно было так и сделать.

- Насколько ты уже чувствуешь плечо новых партнеров, нарабатывается ли сыгранность?

- Стараемся на каждой тренировке притираться друг к другу, ведь уже достаточно много времени – две недели – тренируемся вместе.

- Как ты воспринял приглашение от киевского «Динамо»?

- Это было очень приятно и неожиданно. Мне позвонили и сказали, что Мистер хочет посмотреть на меня, и я поеду на сборы с «Динамо». Я очень обрадовался. Ждал этого момента.

- Возможно, ты обратил на себя внимание удачной игрой против «Динамо» в чемпионате Украины?

- Может быть, и из-за этого. Думаю, тренерский штаб «Динамо» просматривает все игры и выбирает футболистов, которые подходят под стиль игры команды.

- Как тебя приняли в «Динамо»?

- Ребята – хорошие и дружные. Поэтому все отлично, эмоции только позитивные.

- Сегодня удалось отличиться еще одному игроку на просмотре – Андрею Коробенко.

- Он тоже молодец, у него здорово получилось забить. Дебютировали сегодня, и очень рады, что вышло отличиться голами. Эмоции наилучшие.

- Ноги еще тяжелые?

- Да, мы сейчас проводим много физической работы на двухразовых тренировках, поэтому пока тяжело. Но понемногу втягиваемся в тренировочный процесс.