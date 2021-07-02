Денис АНТЮХ: «Позвонили и сказали, что Луческу хочет на меня посмотреть»

Украинский футболист поделился впечатлениями о сборах в киевском клубе

  • 02.07.2021 13:32
  • 2620 просмотров
  • 0 комментариев
Денис АНТЮХ: «Позвонили и сказали, что Луческу хочет на меня посмотреть»
© ФК Динамо Киев. Денис Антюх

В первой контрольной встрече на межсезонном сборе киевское «Динамо» сыграло в результативную ничью с швейцарским «Базелем» - 4:4. Открыл счет в матче Денис Антюх, проходящий просмотр в киевском клубе.

После игры Денис поделился своими впечатлениями от спарринга, а также рассказал об адаптации в «Динамо».

- Какие эмоции после первого забитого гола за «Динамо» на сборах?
- Эмоции позитивные, очень рад, что получилось забить. Шла контратака, и я видел, что была свободная зона, которую нужно было заполнять. Вышло так, как говорил тренер.

- Контратакам уделяется особое внимание на тренировочных занятиях?
- Мистер просит заполнять свободное пространство при контратаках, и мы на тренировках много отрабатывали подачи и удары.

- У тебя был еще один супермомент, когда мяч разминулся со стойкой. Чего не хватило в этом эпизоде?
- Возможно, мастерства или везения. Пробивал по воротам, но не получилось попасть.

- «Динамо» доказало, что стандарты являются сильной стороной команды – Сирота отметился дебютным голом.
- Была хорошая подача, и Сирота отлично вбежал в зону и сыграл на опережение, забив гол.

- У тренерского штаба было много вопросов к обороне, ведь вы вели со счетом 2:0, но до конца первого тайма пропустили два мяча. С чем это связано?
- Это была первая контрольная игра, и мы впервые играли в таком составе, поэтому, можно сказать, что несыграны. Будем стараться улучшать игру в обороне.

- Можно сказать, что вы упустили победу или добыли ничью?
- Думаю, что мы потеряли победу. Ведь вели в счете и допустили ошибки, в которых виноваты сами.

- Возможно, при стандарте, после которого «Динамо» пропустило четвертый мяч, нужно было положить игрока в стенку, чтобы перекрыть удар низом?
- Возможно. В тот момент я уже не был на поле, ребята договаривались между собой. Но, раз мы пропустили со штрафного, то, наверное, нужно было так и сделать.

- Насколько ты уже чувствуешь плечо новых партнеров, нарабатывается ли сыгранность?
- Стараемся на каждой тренировке притираться друг к другу, ведь уже достаточно много времени – две недели – тренируемся вместе.

- Как ты воспринял приглашение от киевского «Динамо»?
- Это было очень приятно и неожиданно. Мне позвонили и сказали, что Мистер хочет посмотреть на меня, и я поеду на сборы с «Динамо». Я очень обрадовался. Ждал этого момента.

- Возможно, ты обратил на себя внимание удачной игрой против «Динамо» в чемпионате Украины?
- Может быть, и из-за этого. Думаю, тренерский штаб «Динамо» просматривает все игры и выбирает футболистов, которые подходят под стиль игры команды.

- Как тебя приняли в «Динамо»?
- Ребята – хорошие и дружные. Поэтому все отлично, эмоции только позитивные.

- Сегодня удалось отличиться еще одному игроку на просмотре – Андрею Коробенко.
- Он тоже молодец, у него здорово получилось забить. Дебютировали сегодня, и очень рады, что вышло отличиться голами. Эмоции наилучшие.

- Ноги еще тяжелые?
- Да, мы сейчас проводим много физической работы на двухразовых тренировках, поэтому пока тяжело. Но понемногу втягиваемся в тренировочный процесс.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности