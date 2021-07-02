Тренер Руха рассказал о новичках и желании усилить состав

Иван Федык доволен составом команды

  • 02.07.2021 13:11
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Тренер Руха рассказал о новичках и желании усилить состав
© fcrukh.com

Тренер «Руха» Иван Федык рассказал о новичках команды и конкуренции в составе.

Ранее клуб подписал вратаря Юрия Панькива и хавбека Ореста Кузыка.

«Конкуренция на вратарской позиции очень высока. Кроме опытных голкиперов Бандуры и Панькива, есть еще Виктор Бабичин и Юрий Герета. Молодые киперы будут также конкурировать за место в основном составе. Кто будет сильнее - тот будет играть».

«С новичками команды Панькивым и Кузыком мы уже работали раньше. Я хорошо знаю их возможности и сильные стороны. То, что они из Львова, также важно для нас. Думаю, Орест Кузык усилит нашу игру в атаке. В конце прошлого сезона у нас не было серьезной конкуренции среди фланговых нападающих. Тем более, на этой позиции происходит постоянная ротация. Мы хотели бы на других позициях также повысить уровень конкуренции, но просто так мы никого брать не будем. Давать шанс и возможность себя проявить на тренировках молодым футболистам», - сказал Федык.

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Источник — ФК Рух Львов

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