Возвращение Ястремской. Украинка готовится к турниру в Германии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после успеха в судебном процессе по допинговому делу получила возможность вернуться в игру.

Спортсменка примет участие в турнире «Hamburg European Open», который пройдет с 6 по 11 июля.

Для Ястремской это будет первое участие в матчах с ноября прошлого года.