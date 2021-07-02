Возвращение Ястремской. Украинка готовится к турниру в Германии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после успеха в судебном процессе по допинговому делу получила возможность вернуться в игру.
Спортсменка примет участие в турнире «Hamburg European Open», который пройдет с 6 по 11 июля.
Для Ястремской это будет первое участие в матчах с ноября прошлого года.
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Источник — Большой теннис Украины
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