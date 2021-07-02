Перу – Парагвай. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 1/4 финала Копа Америка Перу – Парагвай.

«Сборная Перу с 10 баллами стала второй в квартете В, а Парагвай с 6 очками занял третье место в группе А. Перу – действующий финалист Копа Америка. В 2019-м году в финале перуанцы уступили Бразилии (1:3). Но зато сборная Перу побеждала на этом турнире в 1939 и 1975 годах. Две победы на Копа Америка есть и у Парагвая, который триумфовал в 1953 и 1979 годах.

55 раз встречались между собой соперники (17 побед Перу, 24 виктории Парагвая и 14 ничьих). Предыдущая встреча команд состоялась в Асунсьоне в рамках отбора чемпионата а мира-2022 и завершилась вничью 2:2. Будет интересный матч в Гоянии. Команды – не фавориты Копа Америка, но сюрпризы они могут преподнести. Я думаю, в этой паре все будет решаться в серии послематчевых пенальти», - сказал Бартулович.

Матч Перу – Парагвай состоится 3-го июля. Начало встречи в 00:00.