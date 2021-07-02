Андрей ПАВЕЛКО: «Ради этих эмоций стоило верить в штаб Шевченко»

Президент УАФ отмечает критику в адрес штаба сборной и себя лично

  • 02.07.2021 12:11
  • 1545 просмотров
  • 14 комментариев
Андрей ПАВЕЛКО: «Ради этих эмоций стоило верить в штаб Шевченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УАФ Андрей Павелко считает, что выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020 должен успокоить тех критиков, кто был недоволен работой штаба Андрея Шевченко.

«Думаю, на стадионе в Глазго все радовались. Украинская диаспора в Великобритании очень поддержала сборную. Это очень помогло. Ради этих эмоций стоило жить, бороться и верить в штаб Шевченко эти 5 лет. И это оценка веры в команду».

«И кто бы что не говорил за это время. Было много скептиков, летели камни в тренерский штаб и меня лично. Нужно было перетерпеть и верить, а сейчас мы радуемся успеху команды», - считает Павелко.

3 июля сборная Украины сыграет против Англии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 13:04
    0
    yan2018, 02.07.2021 12:59
    Это уже другая тема. У Шевы действительно большой круг связей в футболе. Ну, дай Бог Англию обыграем, Шева уйдет в Милан, а Ребров заберет сборную.
    Ну а че нет? Имя есть, $ есть, возможности тоже, правильно делает шо не позорится как некоторые, а лицом торгует, насчёт того что заберут сомнительно, хотя все мб, но вряд ли нашли что-то в нем уже, хотя кто знает, Ребров же на контракте, скоро пролетит с тем клубом тогда сможет разве. А за счёт чего англов проходит будем?
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 02.07.2021 12:59
    -1
    dd dent, 02.07.2021 12:55
    Теоретически все возможно, хотя другим чего-то ума не хватило штаб хороший организовать, тот же виват король мог не позорится, в частности с дк, а чисто для мебели на прессухи ходить, имя то есть
    Это уже другая тема. У Шевы действительно большой круг связей в футболе. Ну, дай Бог Англию обыграем, Шева уйдет в Милан, а Ребров заберет сборную.
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 02.07.2021 12:58
    -1
    Oleg Shcherbak, 02.07.2021 12:51
    Шева виграв групу з Португалією і Сербією. Вихід на Євро це вже був великий успіх. Його найбільше обгажують мос кальські боти які тут сидять. В Кацапів немає і близько таких гравців чи тренерів як Шева. І не буде ніколи якщо не запросять дорогого іноземця.
    Ві дійсно вважаєте, що Андрій Шевченко ТОП-тренер? Людина без базової освіти, ні дня не тренувала бодай дитячу команду, тільки тому,що павелка є хрещеним батьком його сина, був призначений головним тренером збірної команди, яку, фактично тренують італійські тренери... Щось не так в українському футболі.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 12:55
    +1
    yan2018, 02.07.2021 12:50
    Так можно было сразу МауроТассотти тренером назначать.
    Теоретически все возможно, хотя другим чего-то ума не хватило штаб хороший организовать, тот же виват король мог не позорится, в частности с дк, а чисто для мебели на прессухи ходить, имя то есть
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 02.07.2021 12:53
    0
    Oleg Shcherbak, 02.07.2021 12:51
    Шева виграв групу з Португалією і Сербією. Вихід на Євро це вже був великий успіх. Його найбільше обгажують мос кальські боти які тут сидять. В Кацапів немає і близько таких гравців чи тренерів як Шева. І не буде ніколи якщо не запросять дорогого іноземця.
    тренерский штаб выиграл...
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 02.07.2021 12:52
    0
    Коли павелка віходить на люди з якимись заявами - буде велика біда.
    Ссылка
    Oleg Shcherbak
    online
      Oleg Shcherbak, 02.07.2021 12:51
    -2
    Шева виграв групу з Португалією і Сербією. Вихід на Євро це вже був великий успіх. Його найбільше обгажують мос кальські боти які тут сидять. В Кацапів немає і близько таких гравців чи тренерів як Шева. І не буде ніколи якщо не запросять дорогого іноземця.
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 02.07.2021 12:50
    +1
    dd dent, 02.07.2021 12:24
    Главное результат
    Так можно было сразу МауроТассотти тренером назначать.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 12:38
    0
    udman1111, 02.07.2021 12:32
    С нашим подбором игроков, ну далеко не топ скажем, вышли на Евро, в Лиге Наций неплохо выступили, дошли уже до 1/4 Евро и всё не так.
    А что у нас за игроки?
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 02.07.2021 12:38
    +1
    Еще один голимый объявился, примазывается к результату.... У павелки одна мечта. чтобы закрыли уголовку против него, думает, что если сборная в 1\4 попала,так ему срок скостят? Не думаю....
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 02.07.2021 12:32
    +2
    С нашим подбором игроков, ну далеко не топ скажем, вышли на Евро, в Лиге Наций неплохо выступили, дошли уже до 1/4 Евро и всё не так.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 12:24
    0
    yan2018, 02.07.2021 12:22
    Правду сказал, что .... стоило верить в штаб Шевченко.. а не в Шевченко
    Главное результат
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 02.07.2021 12:22
    0
    Правду сказал, что .... стоило верить в штаб Шевченко.. а не в Шевченко
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 12:16
    -4
    Занятно конечно что выиграли мы все 2 матча и в четвертьфинал вышли , жаль там шансов маловато
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 02.07.2021 12:32
    +2
    С нашим подбором игроков, ну далеко не топ скажем, вышли на Евро, в Лиге Наций неплохо выступили, дошли уже до 1/4 Евро и всё не так.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 12:55
    +1
    yan2018, 02.07.2021 12:50
    Так можно было сразу МауроТассотти тренером назначать.
    Теоретически все возможно, хотя другим чего-то ума не хватило штаб хороший организовать, тот же виват король мог не позорится, в частности с дк, а чисто для мебели на прессухи ходить, имя то есть
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 02.07.2021 12:50
    +1
    dd dent, 02.07.2021 12:24
    Главное результат
    Так можно было сразу МауроТассотти тренером назначать.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 02.07.2021 12:38
    +1
    Еще один голимый объявился, примазывается к результату.... У павелки одна мечта. чтобы закрыли уголовку против него, думает, что если сборная в 1\4 попала,так ему срок скостят? Не думаю....
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 13:04
    0
    yan2018, 02.07.2021 12:59
    Это уже другая тема. У Шевы действительно большой круг связей в футболе. Ну, дай Бог Англию обыграем, Шева уйдет в Милан, а Ребров заберет сборную.
    Ну а че нет? Имя есть, $ есть, возможности тоже, правильно делает шо не позорится как некоторые, а лицом торгует, насчёт того что заберут сомнительно, хотя все мб, но вряд ли нашли что-то в нем уже, хотя кто знает, Ребров же на контракте, скоро пролетит с тем клубом тогда сможет разве. А за счёт чего англов проходит будем?
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 02.07.2021 12:53
    0
    Oleg Shcherbak, 02.07.2021 12:51
    Шева виграв групу з Португалією і Сербією. Вихід на Євро це вже був великий успіх. Його найбільше обгажують мос кальські боти які тут сидять. В Кацапів немає і близько таких гравців чи тренерів як Шева. І не буде ніколи якщо не запросять дорогого іноземця.
    тренерский штаб выиграл...
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 02.07.2021 12:52
    0
    Коли павелка віходить на люди з якимись заявами - буде велика біда.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 12:38
    0
    udman1111, 02.07.2021 12:32
    С нашим подбором игроков, ну далеко не топ скажем, вышли на Евро, в Лиге Наций неплохо выступили, дошли уже до 1/4 Евро и всё не так.
    А что у нас за игроки?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 02.07.2021 12:24
    0
    yan2018, 02.07.2021 12:22
    Правду сказал, что .... стоило верить в штаб Шевченко.. а не в Шевченко
    Главное результат
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 02.07.2021 12:22
    0
    Правду сказал, что .... стоило верить в штаб Шевченко.. а не в Шевченко
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности