Андрей ПАВЕЛКО: «Ради этих эмоций стоило верить в штаб Шевченко»

Президент УАФ Андрей Павелко считает, что выход сборной Украины в четвертьфинал Евро-2020 должен успокоить тех критиков, кто был недоволен работой штаба Андрея Шевченко.

«Думаю, на стадионе в Глазго все радовались. Украинская диаспора в Великобритании очень поддержала сборную. Это очень помогло. Ради этих эмоций стоило жить, бороться и верить в штаб Шевченко эти 5 лет. И это оценка веры в команду».

«И кто бы что не говорил за это время. Было много скептиков, летели камни в тренерский штаб и меня лично. Нужно было перетерпеть и верить, а сейчас мы радуемся успеху команды», - считает Павелко.

3 июля сборная Украины сыграет против Англии.