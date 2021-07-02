Виктор КОРНИЕНКО: «Понимаем и чувствуем друг друга все лучше»

Футболист «Шахтера» рассказал о подготовке команды к новому сезону

  • 02.07.2021 10:43
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Виктор КОРНИЕНКО: «Понимаем и чувствуем друг друга все лучше»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко – о голе и ассисте в первом матче на сборах, адаптации новичков и трудолюбии на тренировках.

– Гол и результативная передача в первом спарринге на сборах – наработанные моменты?
– Естественно, мы каждый день тренируемся и появились новые наработки. Да, где-то сработали моменты из тренировочного процесса.

– Матч закончился со счетом 5:0, противник был не слишком сильным?
– Хорошо, когда в первой игре такой соперник. Нужно было почувствовать новые наработки, комбинации и связи. Так что в дебютной встрече такой оппонент и нужен.

– На сборах много новых исполнителей. Как с взаимопониманием на поле?
– С каждым днем все больше взаимосвязей, понимаем и чувствуем друг друга все лучше. У нас получается!

– Новички хорошо влились в коллектив? Ты отдал голевую передачу на Траоре.
– Конечно! Тут безо всяких вопросов, ребята молодцы. Тем более что в коллективе их приняли тепло и они влились без проблем.

– Как оценишь свое физическое и психологическое состояние на сборах в Австрии?
– Честно, уже чувствую себя готовым где-то на 85 процентов. Психологическое состояние отличное, еще не сильно устал. Хотя, конечно, уже соскучился, хочется к семье. Работаем, осталось всего ничего.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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