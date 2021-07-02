Де Брюйне восстановился после травмы и может сыграть с Италией

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне полностью восстановился после повреждения голеностопа.

Напомним, что футболист травмировался во время матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).

Как сообщает Sky Sports, Де Брюйне уже тренировался с командой и может выйти в старте в матче с Италией.

Напомним, что матч Бельгия - Италия состоялся 2 июля в 22:00 по Киеву.