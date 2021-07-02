Де Брюйне восстановился после травмы и может сыграть с Италией

Ключевой игрок сборной Бельгии должен выйти на поле

  • 02.07.2021 10:40
  • 630 просмотров
  • 1 комментарий
Де Брюйне восстановился после травмы и может сыграть с Италией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне полностью восстановился после повреждения голеностопа.

Напомним, что футболист травмировался во время матча 1/8 финала Евро-2020 против Португалии (1:0).

Как сообщает Sky Sports, Де Брюйне уже тренировался с командой и может выйти в старте в матче с Италией.

Напомним, что матч Бельгия - Италия состоялся 2 июля в 22:00 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vital
    online
      vital, 02.07.2021 10:55
    +1
    Дуже хороша новина. Буду вболівати за Бельгія. Пора вже їм щось виграти і підтвердити що вони не дарма № 1 в світовому рейтингу збірних.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 02.07.2021 10:55
    +1
    Дуже хороша новина. Буду вболівати за Бельгія. Пора вже їм щось виграти і підтвердити що вони не дарма № 1 в світовому рейтингу збірних.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности