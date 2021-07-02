Виктор ВАЦКО: «Я думал, что с возрастом это пройдет»

Украинский комментатор рассказал о своей эмоциональности

  • 02.07.2021 10:19
  • 2818 просмотров
  • 4 комментария
Виктор ВАЦКО: «Я думал, что с возрастом это пройдет»
© Instagram. Виктор Вацко (слева)

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о своей эмоциональности во время работы.

«Я думал, что с возрастом это пройдет... На пятом десятке нужно быть спокойнее, взвешеннее, сдержаннее, уравновешеннее... Но пока не получается. Наверное, именно за это я и люблю футбол и свою профессию. Нерв, драйв, эмоция, адреналин. Бессонная ночь. Опустошение. И ожидание новой игры. Новой истории.

С историческим четвертьфиналом Евро тебя, наша футбольная Украина! Героям Слава!!!», — написал Вацко, комментируя ролик, где он работает на матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина (1:2).

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 02.07.2021 11:14
    0
    И... а кто справа, и ещё правей. Когда уже будут называть и показывать комментаторов игр?
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 02.07.2021 11:11
    -4
    Это не лечится. Надо переходить до Притулы в Вар"яты. А комментатор должен быть сдержанным и беспристрастным! Как великий Котэ Махарадзе! У которого великолепный Блохин забивал блястящие голы в ворота его любимого Динамо Тбилиси. А так, можно скатиться до уровня Мирошниченко , который с косичкой...
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 02.07.2021 11:05
    0
    Кіно посередньої проби... фальшиві нотки, бо ЩИРОСТІ дещо бракувало.....
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 02.07.2021 10:53
    +4
    Витя, это ты тут ещё сдержанный
    Мы когда с мужиками смотрели этот момент в киевском пабе, то вокруг всё летало, и столы деревянные, и бокалы для пива.
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 02.07.2021 10:53
    +4
    Витя, это ты тут ещё сдержанный
    Мы когда с мужиками смотрели этот момент в киевском пабе, то вокруг всё летало, и столы деревянные, и бокалы для пива.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 02.07.2021 11:14
    0
    И... а кто справа, и ещё правей. Когда уже будут называть и показывать комментаторов игр?
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 02.07.2021 11:05
    0
    Кіно посередньої проби... фальшиві нотки, бо ЩИРОСТІ дещо бракувало.....
    Ссылка
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