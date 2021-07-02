Виктор ВАЦКО: «Я думал, что с возрастом это пройдет»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о своей эмоциональности во время работы.

«Я думал, что с возрастом это пройдет... На пятом десятке нужно быть спокойнее, взвешеннее, сдержаннее, уравновешеннее... Но пока не получается. Наверное, именно за это я и люблю футбол и свою профессию. Нерв, драйв, эмоция, адреналин. Бессонная ночь. Опустошение. И ожидание новой игры. Новой истории.

С историческим четвертьфиналом Евро тебя, наша футбольная Украина! Героям Слава!!!», — написал Вацко, комментируя ролик, где он работает на матче 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина (1:2).