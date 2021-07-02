Джердан ШАКИРИ: «Мы показали, что умеем не только обороняться»

Вингер сборной Швейцарии высказался о матче с Испанией

  • 02.07.2021 09:36
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Джердан ШАКИРИ: «Мы показали, что умеем не только обороняться»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лидеров сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Испании.

«Мы показали, что умеем не только обороняться. В матче с Францией мы доказали, что можем забить больше одного мяча. Мы хотим на 100 процентов показывать свой стиль футбола, и когда мы это делаем, то всё становится возможным.

Матч с Францией был тяжелым. Для меня он тоже не был простым, хотя я провел несколько неплохих отрезков матча. Я много помогал в защите и постараюсь выложиться на полную в матче с Испанией. Но если я не забью или не отдам голевую передачу, это не означает, что я проведу плохой матч.

Мы добились исторического результата в игре с Францией. Мы были очень рады, но теперь нас ждет еще один трудный матч. Нам придется снова выйти за рамки наших возможностей», - сказал Шакири.

Матч Швейцария – Испания состоится в пятницу, 2 июля. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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