Сергей Ковалец может возглавить клуб из Словакии

Известный украинский специалист Сергей Ковалец может продолжить карьеру в Словакии.

Источник отмечает, что тренером интересуется несколько клубов.

Отметим, что Ковалец работал в Словакии, где он возглавлял «Татран».

Последним местом работы Ковальца был одесский «Черноморец», с которым он работал в первую часть сезона. В марте 2021 года он покинул одесский клуб.