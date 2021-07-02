Сергей Ковалец может возглавить клуб из Словакии

Известный украинский специалист Сергей Ковалец может продолжить карьеру в Словакии.
Источник отмечает, что тренером интересуется несколько клубов.
Отметим, что Ковалец работал в Словакии, где он возглавлял «Татран».
Последним местом работы Ковальца был одесский «Черноморец», с которым он работал в первую часть сезона. В марте 2021 года он покинул одесский клуб.
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Источник — Footboom
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