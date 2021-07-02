Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Оскорбительно для Бельгии говорить только о Лукаку»

Капитан сборной Италии ожидает непростой матч против бельгийцев

  • 02.07.2021 08:54
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Джорджо КЬЕЛЛИНИ: «Оскорбительно для Бельгии говорить только о Лукаку»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии, который состоится 2 июля.

«Рад тому, что восстановился, и сегодняшняя тренировка станет хорошей проверкой для меня. У тренера в голове большой выбор кадровых решений - этот состав показал ему, насколько много в нем игроков, которые так и рвутся на поле.

Мы с превеликим почтением относимся к Лукаку, поскольку он отлично провел сезон в «Интере» и стал доминирующим игроком. Но это даже почти что оскорбительно - говорить только о Лукаку, когда видите, сколько высококлассных игроков в сборной Бельгии.

Будет сложно сдерживать Лукаку», - сказал Кьеллини.

Матч Бельгия - Италия состоится 2 июля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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