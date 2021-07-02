ХАВИ: «Есть определенные рыночные условия, но Месси останется в Барселоне»

Главный тренер «Аль-Садд» Хави прокомментировал ситуацию с контрактом форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Сложились определенные рыночные условия, и надо подождать, чем все закончится. Я так понимаю, Лео общается с «Барселоной» и президентом.

Я желаю ему всего наилучшего. Как его друг и как фанат «Барселоны», я надеюсь, что он продолжит выступать за клуб. Надеюсь, объявят об этом как можно скорее.

Если бы мне пришлось сделать ставку, я бы выбрал вариант, при котором Месси остается, хотя в футболе всякое бывало. Лео нужна «Барса», а «Барсе» нужен Лео. Он там счастлив, он провел там всю свою жизнь», – заявил Хави.

Читайте также: Контракт Лионеля Месси истек 30 июня. Что вообще творится?