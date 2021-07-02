ХАВИ: «Есть определенные рыночные условия, но Месси останется в Барселоне»

Лидер каталонского клуба стал свободным агентом

  • 02.07.2021 08:38
  • 924 просмотра
  • 0 комментариев
ХАВИ: «Есть определенные рыночные условия, но Месси останется в Барселоне»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Аль-Садд» Хави прокомментировал ситуацию с контрактом форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Сложились определенные рыночные условия, и надо подождать, чем все закончится. Я так понимаю, Лео общается с «Барселоной» и президентом.

Я желаю ему всего наилучшего. Как его друг и как фанат «Барселоны», я надеюсь, что он продолжит выступать за клуб. Надеюсь, объявят об этом как можно скорее.

Если бы мне пришлось сделать ставку, я бы выбрал вариант, при котором Месси остается, хотя в футболе всякое бывало. Лео нужна «Барса», а «Барсе» нужен Лео. Он там счастлив, он провел там всю свою жизнь», – заявил Хави.

Читайте также: Контракт Лионеля Месси истек 30 июня. Что вообще творится?

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — El Mundo Deportivo

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности