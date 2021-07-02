Открытие сборной Шотландии Гилмор уйдет в аренду в Норвич

Полузащитник «Челси» Билли Гилмор перейдет в «Норвич». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 20-летний шотландец отыграет в клубе до лета 2022 года.

Руководство «Челси» рассчитывает на Гилмора в будущем. В данный момент футболист не сможет стабильно получать место в составе.

На чемпионате Европы — 2020 Гилмор в составе сборной Шотландии отыграл 76 минут в матче с Англией (0:0) и стал лучшим игроком матча.

В сезоне 2020/21 Гилмор сыграл за «Челси» 5 матчей.