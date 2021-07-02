САБО: «Есть предчувствие, что с Англией будет положительный результат»

Эксперт поделился ожиданиями от игры Украины с англичанами

  • 02.07.2021 07:53
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САБО: «Есть предчувствие, что с Англией будет положительный результат»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о грядущем матче сборной Украины против национальной команды Англии в 1/4 финала Евро-2020.

«Англия – это, безусловно, серьезный соперник. По подбору игроков, командной игре, индивидуальному мастерству команда Гарета Саутгейта вышла на топ-уровень. Что касается сборной Украины, то меня беспокоит вопрос восстановления игроков в физическом и психологическом плане, ведь в запасе есть только трое суток, а предыдущая игра со Швецией получилась очень энергозатратной, а также эмоциональной. Будем надеяться, что тренерский штаб сумеет привести в порядок игровой и психологический тонус подопечных и настроить команду на свою игру невзирая на статус соперника.

Результат встречи предсказать не берусь, ведь футбол непредсказуем. Однако у меня есть предчувствие на положительный результат. Хочу пожелать нашей сборной хорошей игры, удачи и его величества Фарта!», - сказал Сабо.

Напомним, что четвертьфинальный поединок чемпионата Европы Украина – Англия состоится в Риме 3 июля.

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Источник — Footboom

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