Жозе МОУРИНЬО: «Если не скажу, что Италия обыграет Бельгию, меня убьют»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Евро-2020.
«Англия наверняка выйдет в полуфинал, и я бы сказал, что Дания пройдет Чехию. Бельгия против Италии? Это большая проблема… Если я не скажу Италия, завтра меня убьют, поэтому я должен сказать Италия. И я думаю, что Испания обыграет Швейцарию, но это еще один большой матч», — сказал Моуриньо.
Матч Бельгия — Италия состоится 2 июля в 22:00 по Киеву.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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