Жозе МОУРИНЬО: «Если не скажу, что Италия обыграет Бельгию, меня убьют»

Португальский наставник сделал прогноз на четвертьфинал Евро-2020

  • 02.07.2021 07:00
  • 1459 просмотров
  • 2 комментария
Жозе МОУРИНЬО: «Если не скажу, что Италия обыграет Бельгию, меня убьют»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Евро-2020.

«Англия наверняка выйдет в полуфинал, и я бы сказал, что Дания пройдет Чехию. Бельгия против Италии? Это большая проблема… Если я не скажу Италия, завтра меня убьют, поэтому я должен сказать Италия. И я думаю, что Испания обыграет Швейцарию, но это еще один большой матч», — сказал Моуриньо.

Матч Бельгия — Италия состоится 2 июля в 22:00 по Киеву.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(7 голосов)

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Комментарии
    New Zealander
    online
      New Zealander, 02.07.2021 07:56
    0
    Спорт уа, я глянул оригинал. Маур не говорит "наверное" Англия проидёт, он говорит "конечно" что проидёт.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 02.07.2021 07:50
    0
    Интересно что Маур только англичанам дал 100% выход в полуфинал. На счёт Швейцарии и Чехии, он не уверен, а на счёт вылета Украины, то сказал "конечно"
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 02.07.2021 07:56
    0
    Спорт уа, я глянул оригинал. Маур не говорит "наверное" Англия проидёт, он говорит "конечно" что проидёт.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 02.07.2021 07:50
    0
    Интересно что Маур только англичанам дал 100% выход в полуфинал. На счёт Швейцарии и Чехии, он не уверен, а на счёт вылета Украины, то сказал "конечно"
    Ссылка
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