Сборная Украины продолжает подготовку к матчу 1/4 финала Евро-2020 с Англией (3 июля, 22:00).
2 июля в 18:45 по Киеву главный тренер Андрей Шевченко и игрок Александр Зинченко пообщаются с аккредитованными СМИ во время пресс-конференции, а в 19:30 начнется предматчевая тренировка команды на «Стадіо Олімпіко» в Риме.
Пресс-конференция Шевченко перед Англией. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видео ожидается.
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Источник — Sport.ua
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