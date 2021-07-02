Пресс-конференция Шевченко перед Англией. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 июля в 18:45 пройдет пресс-конференция главного тренера сборной Украины

  • 02.07.2021 06:53
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Пресс-конференция Шевченко перед Англией. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины продолжает подготовку к матчу 1/4 финала Евро-2020 с Англией (3 июля, 22:00).

2 июля в 18:45 по Киеву главный тренер Андрей Шевченко и игрок Александр Зинченко пообщаются с аккредитованными СМИ во время пресс-конференции, а в 19:30 начнется предматчевая тренировка команды на «Стадіо Олімпіко» в Риме.

Пресс-конференция Шевченко перед Англией. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видео ожидается.

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Источник — Sport.ua

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