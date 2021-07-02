Эмерик ЛЯПОРТ: «Сборная Испании очень голодна до новых побед»

Защитник сборной Испании – о предстоящем матче против Швейцарии

  • 02.07.2021 04:44
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Эмерик ЛЯПОРТ: «Сборная Испании очень голодна до новых побед»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерик Ляпорт

Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Швейцарии.

«Фавориты ли мы? Не знаю, так это или нет. У нас отличная команда, которая хорошо провела несколько последних матчей. Мы располагаем отличной группой игроков, нас трудно одолеть, мы умеем проводить большие матчи. Могу сказать, что мы очень голодны до новых побед.

Эрик Гарсия? Мне посчастливилось поиграть с ним за «Сити». Это отличный футболист. Он молод, и у него все еще впереди. На поле мы хорошо подходим друг другу во всех смыслах. Я рад, что снова играю с ним в одной команде», - сказал Ляпорт.

Матч Швейцария – Испания состоится в пятницу, 2 июля. Начало в 19:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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