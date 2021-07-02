Луис ЭНРИКЕ: «Предсказываю очень непростую встречу со Швейцарией»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Швейцарии.
«В Мадриде в Лиге наций мы полностью их превзошли, и хотя счет 1:0 этого не отражает. Считаю, мы сыграли хорошо в обоих матчах.
Матч будет сложным. Глядя на то, как атакует и защищается наш соперник, я предсказываю очень непростую встречу.
Реальность в том, что дальше прошла Швейцария, а не Франция. Ничто другое значения не имеет. Мы друг друга знаем хуже или лучше знаем по недавним матчам в Лиге наций», - сказал Энрике.
Матч Швейцария – Испания состоится в пятницу, 2 июля. Начало в 19:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
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