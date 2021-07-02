Луис ЭНРИКЕ: «Предсказываю очень непростую встречу со Швейцарией»

Наставник сборной Испании – о предстоящей борьбе за полуфинал чемпионата Европы

  • 02.07.2021 03:25
  • 17 просмотров
  • 0 комментариев
Луис ЭНРИКЕ: «Предсказываю очень непростую встречу со Швейцарией»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против национальной команды Швейцарии.

«В Мадриде в Лиге наций мы полностью их превзошли, и хотя счет 1:0 этого не отражает. Считаю, мы сыграли хорошо в обоих матчах.

Матч будет сложным. Глядя на то, как атакует и защищается наш соперник, я предсказываю очень непростую встречу.

Реальность в том, что дальше прошла Швейцария, а не Франция. Ничто другое значения не имеет. Мы друг друга знаем хуже или лучше знаем по недавним матчам в Лиге наций», - сказал Энрике.

Матч Швейцария – Испания состоится в пятницу, 2 июля. Начало в 19:00 по Киеву.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности