Сергей НАЗАРЕНКО: «Довбик вписал свое имя в историю украинского футбола»

Специалист – о победном забитом мяче форварда в ворота Швеции

  • 02.07.2021 02:49
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Сергей НАЗАРЕНКО: «Довбик вписал свое имя в историю украинского футбола»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко прокомментировал победу команды Андрея Шевченко над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Конечно, очень рад, что сборная Украины пробилась в восьмерку лучших сборных континента. Хотя, если честно, был несколько обескуражен ее безалаберностью в последнем поединке группового раунда - с австрийцами. Но нужно отдать должное ребятам, которые сумели восстановиться, прежде всего, психологически, продемонстрировав в матче со скандинавами хорошую выучку, не позволив им воспользоваться грозным оружием - молниеносными контрвыпадами и домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений.

И вдвойне приятно, что победный гол записал в свой актив мой одноклубник по «Днепру-1», правда, уже бывший Артем Довбик. Этим своим голом он навсегда вписал свое имя в историю украинского футбола. Ведь раньше нам не приходилось пробиваться в четвертьфинал европейского чемпионата», - сказал Назаренко.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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