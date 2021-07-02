Сергей НАЗАРЕНКО: «Довбик вписал свое имя в историю украинского футбола»

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко прокомментировал победу команды Андрея Шевченко над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

«Конечно, очень рад, что сборная Украины пробилась в восьмерку лучших сборных континента. Хотя, если честно, был несколько обескуражен ее безалаберностью в последнем поединке группового раунда - с австрийцами. Но нужно отдать должное ребятам, которые сумели восстановиться, прежде всего, психологически, продемонстрировав в матче со скандинавами хорошую выучку, не позволив им воспользоваться грозным оружием - молниеносными контрвыпадами и домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений.

И вдвойне приятно, что победный гол записал в свой актив мой одноклубник по «Днепру-1», правда, уже бывший Артем Довбик. Этим своим голом он навсегда вписал свое имя в историю украинского футбола. Ведь раньше нам не приходилось пробиваться в четвертьфинал европейского чемпионата», - сказал Назаренко.