Роберто МАРТИНЕС: «Италия и Бельгия – лучшие команды на Евро-2020»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Италии, который состоится завтра, 2 июля:

«Азар и де Брюйне досрочно закончили сегодня тренировку. Решение будет приниматься завтра в последний момент.

У Эдена наблюдается хороший прогресс, но этого может быть недостаточно, ему может быть сложно сыграть завтра. В случае с Кевином все немного иначе. У него хорошие ощущения. Завтра утром посмотрим, как они будут себя чувствовать.

Италия – боевая команда, очень сплоченная. Они играют быстро и высоко прессингуют. С точки зрения статистики Италия и Бельгия – лучшие команды на Евро-2020, у нас по четыре победы.

Нам следует их уважать, однако моя команда готова. Я хочу, чтобы завтра футболисты получили удовольствие.

Немного жаль, что две такие команды вынуждены встречаться в четвертьфинале. Италия умеет подстраиваться под события и не утратила свою историческую ДНК, при этом добавив в футбол современные элементы. Завтра все решат детали».