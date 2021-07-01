Роберто МАРТИНЕС: «Италия и Бельгия – лучшие команды на Евро-2020»

Наставник сборной Бельгии – о матче 1/4 финала

  • 01.07.2021 23:55
  • 359 просмотров
  • 1 комментарий
Роберто МАРТИНЕС: «Италия и Бельгия – лучшие команды на Евро-2020»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Италии, который состоится завтра, 2 июля:

«Азар и де Брюйне досрочно закончили сегодня тренировку. Решение будет приниматься завтра в последний момент.

У Эдена наблюдается хороший прогресс, но этого может быть недостаточно, ему может быть сложно сыграть завтра. В случае с Кевином все немного иначе. У него хорошие ощущения. Завтра утром посмотрим, как они будут себя чувствовать.

Италия – боевая команда, очень сплоченная. Они играют быстро и высоко прессингуют. С точки зрения статистики Италия и Бельгия – лучшие команды на Евро-2020, у нас по четыре победы.

Нам следует их уважать, однако моя команда готова. Я хочу, чтобы завтра футболисты получили удовольствие.

Немного жаль, что две такие команды вынуждены встречаться в четвертьфинале. Италия умеет подстраиваться под события и не утратила свою историческую ДНК, при этом добавив в футбол современные элементы. Завтра все решат детали».

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Источник — RTBF

(2 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 02.07.2021 00:03
    0
    Не знаю, но мне Италия понравилась больше! У Бельгии пока ни одной хорошей игры не видел. Даже с Рашкой играли как-то блекло.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.07.2021 00:03
    0
    Не знаю, но мне Италия понравилась больше! У Бельгии пока ни одной хорошей игры не видел. Даже с Рашкой играли как-то блекло.
    Ссылка
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