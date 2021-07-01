Леонид БУРЯК: «С Англией будет непростая игра. Это не Австрия и не Швеция»

Бывший наставник сборной Украины поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2020 Украина - Англия.
«Украину ждет непростая игра с Англией. Если говорить о составе англичан, то в матче с Германией 3-4 достаточно сильных игрока сидели в запасе. Но их не поставили в состав только по той причине, что они очень плохо обороняются. Но на атаку эти футболисты играют очень сильно. Сейчас в Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть. Украина будет со всеми играть за счет организации и кондиций. Наши футболисты были чуть-чуть подсевшими после Австрии. Но время прошло, и они восстановились, разгрузились. Я думаю, к матчу с англичанами украинская команда должна подойти в хорошем состоянии. Но с Англией будет очень сложно играть. Это очень сильная команда. Это не Швеция, не Австрия. Зинченко же сказал, что запас Англии стоит столько, сколько вся сборная Украины», - сказал Буряк в интервью Sport.ua.
Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, в Риме. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
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Германии 0,3,5.
Нидерландов 0,1,2.
Италии 0,2,6.
И Венгрии 0,0,2. (Оба матча прошли в 1992 , в том числе и первый в истории сб. Украины). Почему они 29 лет уже не играют?
/
С Бельгией мы никогда не играли.
Странно.
Ведь Россия 0,2,6.
И СССР 4,0,1 (единственное поражение 3:4 в 1/8 ЧМ-1986)
/
* из этого списка На этом ЕВРО можем встретиться теперь только в финале с Италия/Бельгия(играют между собой).
А в матчах шведів чи австрійців з Англією я би не поставив однозначно на англійців.
Свого часу Лемпард, Джерард і Бекхем коштували шалені гроші. І нічого вони зі збірною не виграли.
А в матчах шведів чи австрійців з Англією я би не поставив однозначно на англійців.
Свого часу Лемпард, Джерард і Бекхем коштували шалені гроші. І нічого вони зі збірною не виграли.
Германии 0,3,5.
Нидерландов 0,1,2.
Италии 0,2,6.
И Венгрии 0,0,2. (Оба матча прошли в 1992 , в том числе и первый в истории сб. Украины). Почему они 29 лет уже не играют?
/
С Бельгией мы никогда не играли.
Странно.
Ведь Россия 0,2,6.
И СССР 4,0,1 (единственное поражение 3:4 в 1/8 ЧМ-1986)
/
* из этого списка На этом ЕВРО можем встретиться теперь только в финале с Италия/Бельгия(играют между собой).
А в матчах шведів чи австрійців з Англією я би не поставив однозначно на англійців.
Свого часу Лемпард, Джерард і Бекхем коштували шалені гроші. І нічого вони зі збірною не виграли.
А в матчах шведів чи австрійців з Англією я би не поставив однозначно на англійців.
Свого часу Лемпард, Джерард і Бекхем коштували шалені гроші. І нічого вони зі збірною не виграли.
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