Леонид БУРЯК: «С Англией будет непростая игра. Это не Австрия и не Швеция»

Экс-наставник сборной Украины – о предстоящем поединке Украина – Англия

  • 01.07.2021 22:38
  • 1210 просмотров
  • 5 комментариев
Леонид БУРЯК: «С Англией будет непростая игра. Это не Австрия и не Швеция»
© Sport.ua. Леонид Буряк

Бывший наставник сборной Украины поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2020 Украина - Англия.

«Украину ждет непростая игра с Англией. Если говорить о составе англичан, то в матче с Германией 3-4 достаточно сильных игрока сидели в запасе. Но их не поставили в состав только по той причине, что они очень плохо обороняются. Но на атаку эти футболисты играют очень сильно. Сейчас в Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть. Украина будет со всеми играть за счет организации и кондиций. Наши футболисты были чуть-чуть подсевшими после Австрии. Но время прошло, и они восстановились, разгрузились. Я думаю, к матчу с англичанами украинская команда должна подойти в хорошем состоянии. Но с Англией будет очень сложно играть. Это очень сильная команда. Это не Швеция, не Австрия. Зинченко же сказал, что запас Англии стоит столько, сколько вся сборная Украины», - сказал Буряк в интервью Sport.ua.

Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, в Риме. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Полностью интервью Леонида Буряка

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.07.2021 23:21
    0
    Из числа финалистов ЕВРО-2020, Украина хоть раз обыграла Всех, кроме:
    Германии 0,3,5.
    Нидерландов 0,1,2.
    Италии 0,2,6.
    И Венгрии 0,0,2. (Оба матча прошли в 1992 , в том числе и первый в истории сб. Украины). Почему они 29 лет уже не играют?
    /
    С Бельгией мы никогда не играли.
    Странно.
    Ведь Россия 0,2,6.
    И СССР 4,0,1 (единственное поражение 3:4 в 1/8 ЧМ-1986)
    /
    * из этого списка На этом ЕВРО можем встретиться теперь только в финале с Италия/Бельгия(играют между собой).
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 01.07.2021 23:12
    0
    Чекаємо, що Англія зіграє так само як на попередньому Євро, з Ісландією.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.07.2021 23:11
    0
    IronValdemar, 01.07.2021 22:54
    А в нас кращий асистент Серії А сидів в запасі в матчі шведами.
    А в матчах шведів чи австрійців з Англією я би не поставив однозначно на англійців.
    Свого часу Лемпард, Джерард і Бекхем коштували шалені гроші. І нічого вони зі збірною не виграли.
    Малиновский имеет проблемы с ногой, потому и сидел в запасе.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 01.07.2021 23:11
    +1
    Голандці теж думали, що чехи - слабкі, що це не умовні англи, а французи думали, що швейцарці слабкі, що це не умовні англи. Німці думали, що венгри слабкі... І так далі. На Євро нема слабких команд і деколи легше грати з умовною Англією, ніж зі Швецією/Чехією/Швейцарією/Данією..
    Ссылка
    IronValdemar
      IronValdemar, 01.07.2021 22:54
    0
    А в нас кращий асистент Серії А сидів в запасі в матчі шведами.
    А в матчах шведів чи австрійців з Англією я би не поставив однозначно на англійців.
    Свого часу Лемпард, Джерард і Бекхем коштували шалені гроші. І нічого вони зі збірною не виграли.
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 01.07.2021 23:11
    +1
    Голандці теж думали, що чехи - слабкі, що це не умовні англи, а французи думали, що швейцарці слабкі, що це не умовні англи. Німці думали, що венгри слабкі... І так далі. На Євро нема слабких команд і деколи легше грати з умовною Англією, ніж зі Швецією/Чехією/Швейцарією/Данією..
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 01.07.2021 23:21
    0
    Из числа финалистов ЕВРО-2020, Украина хоть раз обыграла Всех, кроме:
    Германии 0,3,5.
    Нидерландов 0,1,2.
    Италии 0,2,6.
    И Венгрии 0,0,2. (Оба матча прошли в 1992 , в том числе и первый в истории сб. Украины). Почему они 29 лет уже не играют?
    /
    С Бельгией мы никогда не играли.
    Странно.
    Ведь Россия 0,2,6.
    И СССР 4,0,1 (единственное поражение 3:4 в 1/8 ЧМ-1986)
    /
    * из этого списка На этом ЕВРО можем встретиться теперь только в финале с Италия/Бельгия(играют между собой).
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 01.07.2021 23:12
    0
    Чекаємо, що Англія зіграє так само як на попередньому Євро, з Ісландією.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 01.07.2021 23:11
    0
    IronValdemar, 01.07.2021 22:54
    А в нас кращий асистент Серії А сидів в запасі в матчі шведами.
    А в матчах шведів чи австрійців з Англією я би не поставив однозначно на англійців.
    Свого часу Лемпард, Джерард і Бекхем коштували шалені гроші. І нічого вони зі збірною не виграли.
    Малиновский имеет проблемы с ногой, потому и сидел в запасе.
    Ссылка
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 01.07.2021 22:54
    0
    А в нас кращий асистент Серії А сидів в запасі в матчі шведами.
    А в матчах шведів чи австрійців з Англією я би не поставив однозначно на англійців.
    Свого часу Лемпард, Джерард і Бекхем коштували шалені гроші. І нічого вони зі збірною не виграли.
    Ссылка
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