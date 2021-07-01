Леонид БУРЯК: «С Англией будет непростая игра. Это не Австрия и не Швеция»

Бывший наставник сборной Украины поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Евро-2020 Украина - Англия.

«Украину ждет непростая игра с Англией. Если говорить о составе англичан, то в матче с Германией 3-4 достаточно сильных игрока сидели в запасе. Но их не поставили в состав только по той причине, что они очень плохо обороняются. Но на атаку эти футболисты играют очень сильно. Сейчас в Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть. Украина будет со всеми играть за счет организации и кондиций. Наши футболисты были чуть-чуть подсевшими после Австрии. Но время прошло, и они восстановились, разгрузились. Я думаю, к матчу с англичанами украинская команда должна подойти в хорошем состоянии. Но с Англией будет очень сложно играть. Это очень сильная команда. Это не Швеция, не Австрия. Зинченко же сказал, что запас Англии стоит столько, сколько вся сборная Украины», - сказал Буряк в интервью Sport.ua.

Поединок Украина - Англия состоится в субботу, 3 июля, в Риме. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Полностью интервью Леонида Буряка