Нападающий, покинувший Минай, продолжит выступления в другом клубе УПЛ

Форвард Анатолий Нуриев, покинувший клуб «Минай», продолжит выступления в УПЛ.
25-летний нападающий в ближайшее время подпишет контракт с «Колосом». Детали соглашения пока неизвестны.
Нуриев выступал за «Минай» с 2018 года. В составе закарпатского клуба форвард провел 74 матча и забил 36 голов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Динамомания
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.