Нуриев покинул Минай

Нападающий «Миная» Анатолий Нуриев покинул закарпатский клуб на правах свободного агента.
В составе «Миная» Нуриев сыграл 3 сезона. За это время Анатолий провел 84 матча и забил 36 голов.
В апреле Нуриев продлил контракт с «Минаем» до 30 июня 2022 года, однако в соглашении было прописано, что в случае вылета клуба из Премьер-лиги Нуриев получит статус свободного агента.
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Источник — ФК Минай
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