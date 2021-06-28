Нуриев покинул Минай

Нападающий «Миная» Анатолий Нуриев покинул закарпатский клуб на правах свободного агента.

В составе «Миная» Нуриев сыграл 3 сезона. За это время Анатолий провел 84 матча и забил 36 голов.

В апреле Нуриев продлил контракт с «Минаем» до 30 июня 2022 года, однако в соглашении было прописано, что в случае вылета клуба из Премьер-лиги Нуриев получит статус свободного агента.