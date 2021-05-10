Колос может подписать лидера Миная

Анатолий Нуриев может остаться в Премьер-лиге

  • 10.05.2021 03:00
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Колос может подписать лидера Миная
© ФК Минай. Анатолий Нуриев

Закарпатский «Минай» после вылета из УПЛ может лишиться нескольких своих футболистов.

Форвард «Mиная» Анатолий Нуриев, хотя и продлил в апреле контракт с клубом до 30 июня 2022 года, однако в новом соглашении прописано, что в случае вылета закарпатской команды из Премьер-лиги, он получит статус свободного агента.

Поскольку «Минай» покинул элитный дивизион, Нуриев при желании может продолжить карьеру в другой команде. Интерес к лидеру «Миная» проявляет ковалевский «Колос», которому необходимо усилиться перед выступлением в еврокубках.

Добавим, что в нынешнем сезоне Анатолий Нуриев провел за «Минай» 24 матча, в которых забил 10 мячей.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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