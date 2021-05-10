Колос может подписать лидера Миная

Закарпатский «Минай» после вылета из УПЛ может лишиться нескольких своих футболистов.
Форвард «Mиная» Анатолий Нуриев, хотя и продлил в апреле контракт с клубом до 30 июня 2022 года, однако в новом соглашении прописано, что в случае вылета закарпатской команды из Премьер-лиги, он получит статус свободного агента.
Поскольку «Минай» покинул элитный дивизион, Нуриев при желании может продолжить карьеру в другой команде. Интерес к лидеру «Миная» проявляет ковалевский «Колос», которому необходимо усилиться перед выступлением в еврокубках.
Добавим, что в нынешнем сезоне Анатолий Нуриев провел за «Минай» 24 матча, в которых забил 10 мячей.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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