Луис Энрике оценил сборную Украины на Евро-2020

Наставник сборной Испании – о команде Андрея Шевченко

  • 01.07.2021 21:39
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Луис Энрике оценил сборную Украины на Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике на предматчевой пресс-конференции перед четвертьфиналом Евро-2020 против Швейцарии оценил выступление сборной Украины на турнире:

«Я в своё время хорошо отзывался об Украине и её тренере. И посмотрите, где она сейчас — среди восьми команд, претендующих на победу на чемпионате Европы», - сказал Энрике.

Украина свой четвертьфинальный матч проведет в субботу, 3 июля против Англии в Риме.

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Источник — Чемпионат

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