Луис Энрике оценил сборную Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике на предматчевой пресс-конференции перед четвертьфиналом Евро-2020 против Швейцарии оценил выступление сборной Украины на турнире:
«Я в своё время хорошо отзывался об Украине и её тренере. И посмотрите, где она сейчас — среди восьми команд, претендующих на победу на чемпионате Европы», - сказал Энрике.
Украина свой четвертьфинальный матч проведет в субботу, 3 июля против Англии в Риме.
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Источник — Чемпионат
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