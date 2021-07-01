Луис Энрике оценил сборную Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике на предматчевой пресс-конференции перед четвертьфиналом Евро-2020 против Швейцарии оценил выступление сборной Украины на турнире:

«Я в своё время хорошо отзывался об Украине и её тренере. И посмотрите, где она сейчас — среди восьми команд, претендующих на победу на чемпионате Европы», - сказал Энрике.

Украина свой четвертьфинальный матч проведет в субботу, 3 июля против Англии в Риме.