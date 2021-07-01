Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Выбрал Шахтер из любопытства»

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в интервью RMC Sport объяснил, почему решил продолжить карьеру именно в донецком клубе:
- Можете ли вы сравнить свой выбор в пользу «Шахтера» с выбором в пользу «Клужа», когда вы еще были футболистом? Там тоже был новый этап и опыт за границей, новая культура…
- Безусловно, это тоже одна из причин, по которой я приехал в «Шахтер». Во мне неизбежно присутствует любопытство, это желание открывать для себя что-то новое и расширять свои знания с помощью другого футбола.
Источник — RMC Sport
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