Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Выбрал Шахтер из любопытства»

Итальянский специалист объяснил свой выбор

  • 01.07.2021 20:33
  • 1011 просмотров
  • 1 комментарий
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Выбрал Шахтер из любопытства»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Новый главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в интервью RMC Sport объяснил, почему решил продолжить карьеру именно в донецком клубе:

- Можете ли вы сравнить свой выбор в пользу «Шахтера» с выбором в пользу «Клужа», когда вы еще были футболистом? Там тоже был новый этап и опыт за границей, новая культура…
- Безусловно, это тоже одна из причин, по которой я приехал в «Шахтер». Во мне неизбежно присутствует любопытство, это желание открывать для себя что-то новое и расширять свои знания с помощью другого футбола.

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Источник — RMC Sport

(8 голосов)

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Комментарии
    Slavkolvivskiy
    online
      Slavkolvivskiy, 01.07.2021 20:54
    -2
    Мені теж цікаво, а як це з чорношкірою жінкою.)
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