Монпелье. Калинина вышла в четвертьфинал

Сегодня Ангелина Калинина во втором раунде грунтового турнира ITF в французском Монпелье встречалась с японкой Лили Миядзаки. Третья сеяная украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 5 минут.

2-й раунд

Ангелина Калинина (Украина, 3) – Лили Миядзаки (Япония) – 6:2, 6:2

В четвертьфинале Калинина сыграет с итальянкой Мартиной ди Джузеппе. Вчера в первом раунде Калинина обыграла француженку Диан Парри.