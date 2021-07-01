Монпелье. Калинина вышла в четвертьфинал

Украинка обыграла Лили Миядзаки

  • 01.07.2021 20:22
  • 396 просмотров
  • 1 комментарий
Монпелье. Калинина вышла в четвертьфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Сегодня Ангелина Калинина во втором раунде грунтового турнира ITF в французском Монпелье встречалась с японкой Лили Миядзаки. Третья сеяная украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 5 минут.

2-й раунд

Ангелина Калинина (Украина, 3) – Лили Миядзаки (Япония) – 6:2, 6:2

В четвертьфинале Калинина сыграет с итальянкой Мартиной ди Джузеппе. Вчера в первом раунде Калинина обыграла француженку Диан Парри.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 01.07.2021 20:56
    +1
    Ангелина тут надо смело рвать всех
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 01.07.2021 20:56
    +1
    Ангелина тут надо смело рвать всех
    Ссылка
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