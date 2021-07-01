Монпелье. Калинина вышла в четвертьфинал

Сегодня Ангелина Калинина во втором раунде грунтового турнира ITF в французском Монпелье встречалась с японкой Лили Миядзаки. Третья сеяная украинка одержала уверенную победу в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 5 минут.
2-й раунд
Ангелина Калинина (Украина, 3) – Лили Миядзаки (Япония) – 6:2, 6:2
В четвертьфинале Калинина сыграет с итальянкой Мартиной ди Джузеппе. Вчера в первом раунде Калинина обыграла француженку Диан Парри.
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Источник — Sport.ua
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