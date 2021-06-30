Калинина стартовала с победы на турнире ITF в Монпелье

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№125 WTA) стартовала с победы на грунтовом 60-тысячнике ITF в Монпелье.
В матче первого круга украинка, посеянная под третьим номером, одолела Диан Парри из Франции (№342 WTA).
Монпелье. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Диан Парри (Франция) – 6:1, 7:5
Далее по сетке у Калининой японка Юрико Лили Миязаки (№312 WTA).
Ранее Калинина проиграла россиянке в финале квалификации Уимблдона.
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Источник — Sport.ua
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