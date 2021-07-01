Мауро ТАССОТТИ: «У Малиновского есть физические проблемы»

Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти в интервью итальянским СМИ прокомментировал выход команды в четвертьфинал Евро-2020:

«Исторический результат для Украины, такого еще не случалось. Люди празднуют, а мы счастливы, что принесли им эту радость. Сборная – это зеркало чемпионата, и УПЛ сейчас переживает хороший момент.

Зинченко сейчас сильный игрок на международном уровне. Он спокойно может играть на позиции центрального полузащитника. В «Ман Сити» играет флангового защитника, но с особенными функциями.

У Малиновского есть физические проблемы. Стараемся их исправить. Он готов не на 100%, но имеет сумасшедшие качества. У него молниеносный удар, он опасен в неактивной фазе атаки».

Ранее Тассотти заявил, что Андрей Шевченко мечтает возглавить «Милан».