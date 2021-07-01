Мауро ТАССОТТИ: «У Малиновского есть физические проблемы»

Тренер сборной Украины – о состоянии одного из лидеров команды

  • 01.07.2021 19:55
  • 1837 просмотров
  • 1 комментарий
Мауро ТАССОТТИ: «У Малиновского есть физические проблемы»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Тассотти

Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти в интервью итальянским СМИ прокомментировал выход команды в четвертьфинал Евро-2020:

«Исторический результат для Украины, такого еще не случалось. Люди празднуют, а мы счастливы, что принесли им эту радость. Сборная – это зеркало чемпионата, и УПЛ сейчас переживает хороший момент.

Зинченко сейчас сильный игрок на международном уровне. Он спокойно может играть на позиции центрального полузащитника. В «Ман Сити» играет флангового защитника, но с особенными функциями.

У Малиновского есть физические проблемы. Стараемся их исправить. Он готов не на 100%, но имеет сумасшедшие качества. У него молниеносный удар, он опасен в неактивной фазе атаки».

Ранее Тассотти заявил, что Андрей Шевченко мечтает возглавить «Милан».

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Источник — Milannews24.com

(11 голосов)

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Комментарии
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 01.07.2021 19:59
    +1
    Якщо там нічого страшного у Руслана, то на такий матч можна й через силу вийти
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 01.07.2021 19:59
    +1
    Якщо там нічого страшного у Руслана, то на такий матч можна й через силу вийти
    Ссылка
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