Мауро ТАССОТТИ: «Шева мечтает вернуться в Милан. Это наш дом»

Нынешний контракт Шевченко с УАФ рассчитан до 31 декабря 2022 года

  • 01.07.2021 16:43
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Мауро ТАССОТТИ: «Шева мечтает вернуться в Милан. Это наш дом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко и Мауро Тассотти

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко итальянец Мауро Тассотти рассказал, какие дальнейшие планы продолжения карьеры имеет нынешний коуч «сине-желтых».

«Уверен, Шевченко задумается, если ему поступит приглашение от «Милана». Полагаю, он надеется однажды вернуться туда, где преуспел как футболист. У меня есть еще несколько лет, и я не думаю об этом (смеется). Милан – наш дом», - сказал Тассотти.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Шевченко из сборной Украины национальную команду возглавит Сергей Ребров, недавно уехавший работать в Азию с «Аль-Айном».

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Источник — Milannews24.com

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