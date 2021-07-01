Мауро ТАССОТТИ: «Шева мечтает вернуться в Милан. Это наш дом»

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко итальянец Мауро Тассотти рассказал, какие дальнейшие планы продолжения карьеры имеет нынешний коуч «сине-желтых».

«Уверен, Шевченко задумается, если ему поступит приглашение от «Милана». Полагаю, он надеется однажды вернуться туда, где преуспел как футболист. У меня есть еще несколько лет, и я не думаю об этом (смеется). Милан – наш дом», - сказал Тассотти.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Шевченко из сборной Украины национальную команду возглавит Сергей Ребров, недавно уехавший работать в Азию с «Аль-Айном».