Отец Довбика: «В российский чемпионат он точно не переедет»

Александр Довбик рассказал, что в семье они говорят по-украински

  • 01.07.2021 17:56
  • 1676 просмотров
  • 2 комментария
Отец Довбика: «В российский чемпионат он точно не переедет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Довбик, отец 24-летнего нападающего «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика, заявил, что его сын никогда не будет выступать за российские клубы.

«В российский чемпионат Артем точно не переедет», — заявил Александр.

Также Александр Довбик объяснил, почему его сын дал послематчевое интервью после игры 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1) на русском языке.

«Дома Артем говорит с нами на украинском. Просто у них в командах все русскоязычные, поэтому он и привык. Когда приезжает к нам, то говорит как мы», — добавил Довбик-старший.

Довбик забил в ворота Швеции на 120-й минуте матча, чем принес Украине победу и выход в 1/4 финала Евро-2020.

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Источник — Спорт-Экспресс

(4 голоса)

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Комментарии
    Tagyler
    online
      Tagyler, 01.07.2021 18:39
    +1
    Он еще за язык будет опрадываться, 40% населения русскоговорящие украинцы. Следующие что, оправдыватсья что ты еврей или мусульманин? а может по цвету кожи?
    Бред!)
    Ссылка
    aleks8-48
    online
      aleks8-48, 01.07.2021 18:16
    -1
    На рахунок російськомовного оточення у Яремчука і Шовковського інша думка.
    Ссылка
    Tagyler
    online
      Tagyler, 01.07.2021 18:39
    +1
    Он еще за язык будет опрадываться, 40% населения русскоговорящие украинцы. Следующие что, оправдыватсья что ты еврей или мусульманин? а может по цвету кожи?
    Бред!)
    Ссылка
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