Отец Довбика: «В российский чемпионат он точно не переедет»

Александр Довбик, отец 24-летнего нападающего «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика, заявил, что его сын никогда не будет выступать за российские клубы.
«В российский чемпионат Артем точно не переедет», — заявил Александр.
Также Александр Довбик объяснил, почему его сын дал послематчевое интервью после игры 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1) на русском языке.
«Дома Артем говорит с нами на украинском. Просто у них в командах все русскоязычные, поэтому он и привык. Когда приезжает к нам, то говорит как мы», — добавил Довбик-старший.
Довбик забил в ворота Швеции на 120-й минуте матча, чем принес Украине победу и выход в 1/4 финала Евро-2020.
Источник — Спорт-Экспресс
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