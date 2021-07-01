Отец Довбика: «В российский чемпионат он точно не переедет»

Александр Довбик, отец 24-летнего нападающего «Днепра-1» и сборной Украины Артема Довбика, заявил, что его сын никогда не будет выступать за российские клубы.

«В российский чемпионат Артем точно не переедет», — заявил Александр.

Также Александр Довбик объяснил, почему его сын дал послематчевое интервью после игры 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1) на русском языке.

«Дома Артем говорит с нами на украинском. Просто у них в командах все русскоязычные, поэтому он и привык. Когда приезжает к нам, то говорит как мы», — добавил Довбик-старший.

Довбик забил в ворота Швеции на 120-й минуте матча, чем принес Украине победу и выход в 1/4 финала Евро-2020.