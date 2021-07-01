Роман САНЖАР: «Никакой конкретики по поводу судьбы Олимпика нет»

Тренер «Олимпика» Роман Санжар пока не знает, будет ли команда существовать и выступать в УПЛ.

«На сегодня у нас нет никакой конкретики. Жду разговор с президентом клуба. Он должен состояться на днях».

«Видимо, после этого станет больше известно о будущем «Олимпика», - сказал Санжар.

Генеральный директор клуба сообщил, что все ждут решение Владислава Гельзина.