После отпуска Гельзина. Судьба Олимпика все еще не решена

Генеральный директор клуба Алексей Антонов ждет решение владельца

  • 01.07.2021 15:11
  • 522 просмотра
  • 3 комментария
После отпуска Гельзина. Судьба Олимпика все еще не решена
© olimpik.com.ua

Генеральный директор «Олимпика» Алексей Антонов рассказал о том, что судьба клуба остается под вопросом, так как президент Владислав Гельзин еще не принял решение по поводу участия в УПЛ.

– ПФЛ перенесла жеребьевку календаря первой лиги в связи с неопределенностью участия «Олимпика» в УПЛ. Вы можете уже сказать, будет ли команда играть там? И будет ли играть вообще?

– Ничего не могу ответить, потому что Владислав Гельзин на отдыхе. Он сказал, что прилетит с отдыха и даст ответ.

– А вам вообще сказали, до какого числа нужно определиться? До старта УПЛ и первой лиги осталось 3 недели.

– У нас все на месте, в том числе Роман Санжар. Все ждем ответ президента клуба. Пока ответа нет. Но у нас работают все службы, все на месте.

– Вы говорите, что все на месте, но футболисты массово покидают «Олимпик», а новых подписаний нет. Будет вообще кем играть?

– Ничего не могу прокомментировать в этом плане. У Санжара есть люди, с которыми он устно договорился, что они подпишут контракт в любой момент. Есть футболисты, которые могут с нами дальше сотрудничать. Все ждем ответ президента.

– Вы говорили, что финансовых проблем у «Олимпика» нет, почему тогда Гельзин сомневается? Он недоволен руководством УПЛ и УАФ?

– Это вопрос к президенту, я не могу это комментировать, – сказал Антонов.

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Источник — Трибуна

(3 голоса)

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Комментарии
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 01.07.2021 15:35
    0
    Да пусть закроет проект и не нервничает...Надо бьло Карпатьі покупать!
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 01.07.2021 15:34
    0
    + я так розумію, що Олімпіку немає де грати в Києві...
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 01.07.2021 15:33
    0
    Знову закулісні інтриги
    Зрозуміло, що Гельзін ображений на ПФЛ
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 01.07.2021 15:35
    0
    Да пусть закроет проект и не нервничает...Надо бьло Карпатьі покупать!
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 01.07.2021 15:34
    0
    + я так розумію, що Олімпіку немає де грати в Києві...
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 01.07.2021 15:33
    0
    Знову закулісні інтриги
    Зрозуміло, що Гельзін ображений на ПФЛ
    Ссылка
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