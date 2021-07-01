После отпуска Гельзина. Судьба Олимпика все еще не решена

Генеральный директор «Олимпика» Алексей Антонов рассказал о том, что судьба клуба остается под вопросом, так как президент Владислав Гельзин еще не принял решение по поводу участия в УПЛ.
– ПФЛ перенесла жеребьевку календаря первой лиги в связи с неопределенностью участия «Олимпика» в УПЛ. Вы можете уже сказать, будет ли команда играть там? И будет ли играть вообще?
– Ничего не могу ответить, потому что Владислав Гельзин на отдыхе. Он сказал, что прилетит с отдыха и даст ответ.
– А вам вообще сказали, до какого числа нужно определиться? До старта УПЛ и первой лиги осталось 3 недели.
– У нас все на месте, в том числе Роман Санжар. Все ждем ответ президента клуба. Пока ответа нет. Но у нас работают все службы, все на месте.
– Вы говорите, что все на месте, но футболисты массово покидают «Олимпик», а новых подписаний нет. Будет вообще кем играть?
– Ничего не могу прокомментировать в этом плане. У Санжара есть люди, с которыми он устно договорился, что они подпишут контракт в любой момент. Есть футболисты, которые могут с нами дальше сотрудничать. Все ждем ответ президента.
– Вы говорили, что финансовых проблем у «Олимпика» нет, почему тогда Гельзин сомневается? Он недоволен руководством УПЛ и УАФ?
– Это вопрос к президенту, я не могу это комментировать, – сказал Антонов.
Источник — Трибуна
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Зрозуміло, що Гельзін ображений на ПФЛ
Зрозуміло, що Гельзін ображений на ПФЛ
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