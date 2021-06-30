ПФЛ снова перенесла жеребьевку. Судьба Олимпика остается под вопросом

Как и будущее ФК «Николаев»

  • 30.06.2021 21:45
  • 1887 просмотров
  • 1 комментарий
ПФЛ снова перенесла жеребьевку. Судьба Олимпика остается под вопросом
© olimpik.com.ua

ПФЛ объявила о том, что снова перенесла жеребьевку чемпионата Первой и Второй лиг сезона 2021/22 - на этот раз на 6 июля.

По информации meta-ratings.com.ua, это связано с тем, что под вопросом судьба «Олимпика». Клуб УПЛ пока не подтвердил участие в сезоне, а если команда снимется с турнира, то произойдут изменения в низших лигах. Не исключено, что в УПЛ вернется «Минай».

Кроме того, под вопрос судьба ФК «Николаев». Клуб Первой лиги ранее снялся и решил выступать во Второй лиге, но окончательного решения пока нет.

Конкретика должна появиться в ближайшие дни, а после этого ПФЛ проведет жеребьевку.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 30.06.2021 22:21
    -1
    Просто Гельзин ждет хорошее предложение. А Ярославский все молчит!
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