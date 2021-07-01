ФОТО. Сборная свободных агентов лета-2021

Известный футбольный паблик INSIDE GLOBAL составил символическую сборную футболистов, которые являются свободными агентами по состоянию на 1 июля 2021 года.
В списке немало звездных игроков — аргентинский форвард Лионель Месси, итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Алекс Тейшейра и другие известные футболисты.
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