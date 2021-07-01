Без травмированных. Англия в боевом составе готовится к матчу с Украиной

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт перед матчем четвертьфинала Евро-2020 против Украины не имеет проблем с составом.
Сообщается, что у англичан нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Лишь четыре игрока находятся под угрозой дисквалификации, если команда выйдет в полуфинал - Фил Фоден, Гарри Магуайр, Келвин Филлипс и Деклан Райс.
Украина точно не сможет рассчитывать на травмированного Артема Беседина. Кроме того, под вопросом Александр Зубков.
Матч состоится 3 июля.
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Источник — BBC
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