Без травмированных. Англия в боевом составе готовится к матчу с Украиной

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт перед матчем четвертьфинала Евро-2020 против Украины не имеет проблем с составом.

Сообщается, что у англичан нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Лишь четыре игрока находятся под угрозой дисквалификации, если команда выйдет в полуфинал - Фил Фоден, Гарри Магуайр, Келвин Филлипс и Деклан Райс.

Украина точно не сможет рассчитывать на травмированного Артема Беседина. Кроме того, под вопросом Александр Зубков.

Матч состоится 3 июля.